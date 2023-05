(Di sabato 27 maggio 2023) Primoztrionfa nella cronoscalata del Monte Lussari, sorpassa Geraint Thomas in classifica e si laurea vincitore del Giro 2023: il commento di Paolo Marabini, in studio con Giacomo ...

Primoztrionfa nella cronoscalata del Monte Lussari, sorpassa Geraint Thomas in classifica e si laurea vincitore del Giro 2023: il commento di Paolo Marabini, in studio con Giacomo ...Unacostruita in silenzio. "I velocisti di solito sono esuberanti, io invece preferisco ... Giovedì tornano le montagne: Thomas dovrà difendere la Maglia dagli attacchi di Almeida e diPrimoztrionfa nella cronoscalata del Monte Lussari, sorpassa Geraint Thomas in classifica e si laurea vincitore del Giro 2023: il commento di Paolo Marabini, in studio con Giacomo ...

La rivincita di Roglic, più forte della sfortuna La Gazzetta dello Sport

Primoz Roglic vince il Giro d'Italia 2023. Lo sloveno ha realizzato un numero da fuoriclasse nella cronoscalata del Monte Lussari, reagendo anche a un problema meccanico e battendo per 40 secondi Gera ...Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha vinto il 106° Giro d’Italia al termine della ventesima tappa, la drammatica cronoscalata di 17,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari. Il campione olimpico ...