La regina Elisabetta | che negli Stati Uniti sfuggì ad un attentato mortale

(Di sabato 27 maggio 2023) Alcuni documenti dell’FBI rivelano che nel 1983 c’era una minaccia concreta per la storica sovrana, impegnata nel suo royal tour in California: «Un uomo voleva vendicare la figlia uccisa in Irlanda del Nord». Ecco il motivo dell’imponente servizio di sicurezza che indispettì il principe Filippo

Alcuni documenti dell’FBI rivelano che nel 1983 c’era una minaccia concreta per la storica sovrana, impegnata nel suo royal tour in California: «Un uomo voleva vendicare la figlia uccisa in Irlanda de ...Secondo alcuni documenti divulgati, l’FBI avrebbe sventato un piano per uccidere la regina Elisabetta II nel 1983.