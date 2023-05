La proposta del ministero dell’Istruzione è chiara | docente volenteroso e poco costoso cercasi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Il mondo della scuola non sembra dare grandi soddisfazioni al ministro del MIM, nonostante le sue copiose esternazioni ed esortazioni. Dai primi dati disponibili infatti pare che non ci sia stata la corsa a ricoprire quelle due nuove figure che il ministro si è inventato per dare un senso al suo, quella delorientatore e deltutor. L’operazione reclutamento governativo on line va insomma a rilento. Si tratta di due profili nuovi di zecca per i quali il ministro ha strappato in sede di finanziaria 150 milioni. A proposito, quando il ministrorivendica per il suo governo l’ultimo aumento di stipendio dei docenti si dimentica di dire che le risorse le avevano messe i governi precedenti, il suo nulla o quasi. Docenti allora pigri, ignavi, che non sanno cogliere le ottime occasioni ...