La Promessa anticipazioni puntata 29 maggio 2023 | Mariana alla ricerca della verità

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 maggio 2023) La primadel Lain onda da lunedì 29vedranno i telespettatori trascinati nel mondo di, una giovane in cercasulla mortemadre e la scomparsa del fratello. La ragazza si troveràtenuta Lae dopo aver salvato uno dei giovani rampollifamiglia Lujan, riuscirà a farsi assumere come cameriera. Intanto si preparano le nozze delre dei figli, Tomas, il quale però andrà in conto ad un triste destino quando cercherà di aiutare Jana (così si farà chiamare) a scoprire la. Potete seguire la soap spagnola oltre che su Canale 5 alle ore 14:45 anche in streaming su ...