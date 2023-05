La prof di corsivo Elisa Esposito | “Se guadagnate 1 300 euro al mese la colpa è vostra”

La 'del ''' vittima della feroce invidia continua, e spara la sua cartuccia: 'Se voi guadagnate, con uno stipendio normale, 1300 euro al mese la colpa è vostra , non è mia'. Certo, ...'Sono sempre stata zitta di fronte a certi commenti, ma ora ci tengo a rispondere. E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che prima o poi la mia ...È questa la frase di Elisa Esposito, la tiktoker nota per essere l'insegnante del '', che ha ... "Certo, è colpa mia se sono unaprecaria", le scrive un'utente. "Dai un bel po' di cose per ...

"Se guadagnate 1.300 euro...". La prof del corsivo fa infuriare i social ilGiornale.it

Con un video su TikTok Elisa Esposito, la 21enne giunta alla ribalta per le lezioni di "corsivo", ribatte a chi la accusa di non avere un lavoro serio e chi le dice che i guadagni attraverso i social ..."L'Italia non ha colpe. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita", ha aggiunto Elisa Esposito, la tiktoker nota per le sue lezioni di "corsivo", è stata sommersa dalle critiche dop ...