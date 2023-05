La prof di corsivo Elisa Esposito accende la polemica | “Se guadagnate solo 1300 euro al mese la colpa è vostra “

È questa la frase di Elisa Esposito, la tiktoker nota per essere l'insegnante del '', che ha ... "Certo, è colpa mia se sono unaprecaria", le scrive un'utente. "Dai un bel po' di cose per ...Anche questa volta ha trovato il modo (non che ce ne fosse bisogno) per far parlare di sé. La 20enne influencer Elisa Esposito , conosciuta da più come ladiche recentemente è sbarcata anche su Onlyfans , sul suo canale Tik Tok seguito da ormai un milione e 400mila follower ha sbottato contro numerosi commenti di utenti che le scrivono ...E a parlare però è stata Elisa, 'ladel'. La giovane tiktoker ha rivelato di aver discusso con Monelli Kids per un tag! Preparate i popcorn e Elisa Esposito: "Tutto è nato per un tag in ...

"Se guadagnate 1.300 euro...". La prof del corsivo fa infuriare i social ilGiornale.it

La 20enne influencer Elisa Esposito, conosciuta da più come la prof di corsivo che recentemente è sbarcata anche su Onlyfans, sul suo canale Tik Tok seguito da ormai un milione e 400mila follower ha ...Anche questa volta ha trovato il modo (non che ce ne fosse bisogno) per far parlare di sé. La 20enne influencer Elisa Esposito, conosciuta da più come la prof di corsivo che recentemente è sbarcata an ...