La Milanesiana 2023 | a Milano ma non solo; Festival della Parola a Chiavari Genova; The Island 2023 | a Pantelleria; Primavera dei Teatri a Castrovillari Cosenza; le grandi tragedie greche a Siracusa

Elisabetta Sgarbi e Salvatore Nastasi consegneranno all'autore il Premio SIAE/La. A seguire, il concerto "Eri con me A l i c e canta Battiato" di Alice che, con la sua personalità ...Zerocalcare riceverà il Premio Siae - La, istituto quest'anno, l'11 giugno al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Zerocalcare e Michele Foschini, co - fondatore della Bao Publishing, che scoprì l'artista nel 2011, dialogheranno ......Festival del Tango giugno " settembre(evento principale) Vignale in danza 25 giugno e 2 luglioPremio Tenco giugnoLe collaborazioni con l'eccellenza del territorio La...

Eventi da non perdere: "La Milanesiana", il "Festival della Parola", musica e teatro Io Donna

Al Teatro Sociale ingresso gratuito con prenotazione per applaudire Dori Ghezzi, Sandro Veronesi, Salvatore Niffoi e Paolo Fresu ...IL FESTIVAL MILANESIANA PORTA A MILANO LO SPETTACOLO HYBRIS La Milanesiana, il festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi e ormai alla sua 24esima ...