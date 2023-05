La madre no vax del bimbo malato costretta a fare il tampone

(Di sabato 27 maggio 2023) Si è sottoposta a sua volta a un test Covid la mamma no vax che negava al figlio con diagnosi di sospetta leucemia la possibilità diunmolecolare ed essere quindi trasferito in un altro ...

Genitori no vax impediscono il test al figlio di 4 anni che rischia la vita: interviene il pm. La donna ‘costretta’ a farlo per seguire il piccolo in ospedale ...Si è sottoposta a sua volta a un test Covid la mamma no vax che negava al figlio con diagnosi di sospetta leucemia la possibilità di fare un tampone molecolare ed essere quindi trasferito in un altro ...