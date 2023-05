la lotta per l’Europa e la salvezza | rovente

(Di sabato 27 maggio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 26/05/2023 alle 19:01 CEST Tutte le partite si giocheranno domenica alle 19:00 (ora peninsulare), tranne Real Madrid-Siviglia, che si giocherà sabato LaLiga Santander mette in scena questo fine settimana il penultimo episodio della stagione 2022/23, una pagina che sembra trascendentale nelfrenetica che ancora esiste per il raggiungimento delle competizioni europee e per la. Mentre La Real Sociedad ha praticamente chiuso la sua presenza nel prossimo Champions League anche se potrebbe ancora essere raggiunta dal Villarreal; Osasuna, Athletic, Girona e Siviglia stannondo per il settimo posto e l’accesso alla Conference League, anche se la squadra di Siviglia ha la pallottola nella camera per finire in Champions ...

Grande attesalaal vertice nella classifica generale con i primi tre, Geraint Thomas, Primoz Roglic e Joao Almeida, racchiusi in 39″. Giro - E sul tappone dolomitico nelle montagne ...14 Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida decisiva -laalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League - contro il Milan, di scena domani sera alle 20.45 all'Allianz Stadium, posticipo domenicale della 37ª giornata di ...Si candidaun posto da titolare, fermo restando è incon gli altri'. COME STA LA SQUADRA - 'Abbiamo solo gli squalificati, non infortunati. Ieri è tornato anche Walukiewicz, gli altri sono ...

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida decisiva - per la lotta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League – contro il Mi ...Dopo aver lottato, sofferto e gioito nella semifinale contro Desio, la Libertas Livorno è pronta per affrontare la Elachem Vigevano nella finale playoff. Chi vince la serie stacca ...