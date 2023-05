(Di sabato 27 maggio 2023) A un anno dalla storica sentenza della Corte Costituzionale, manca una legge come per i figli delle coppie gay: la destra adotta un ostruzionismo ideologico

... con ladi tutto lo staff del Football Club Frascati, sono rivolte ad un calcio sano ... tempra e insegna a perseguire un obiettivo comune, educa a vivere una rivalitàe al rispetto ...Il Presidente Vietti ha quindi ringraziato la Regione Piemonte ' per la rinnovata fiducia, assicurando anche per l'anno in corso unae proficuasu tutti gli sfidanti fronti che ...La continuatra Polizia locale e Azienda sanitaria - rileva il sindaco di Monfalcone,... per salvaguardare i cittadini e per favorire laconcorrenza tra le imprese". TEMI: anna ...

La leale collaborazione che Meloni rifiuta sul doppio cognome La Stampa

"alla luce - si legge nella bozza - del mancato rispetto del diritto dell'Ue e dei valori sanciti dall'articolo 2 Tue nonché del principio di leale cooperazione". Nel 2018 il Parlamento europeo ha ...Lo ha detto il Prefetto di Potenza durante l'incontro con 12 primi cittadini eletti alle ultime elezioni nel potentino ...