La guerra dei libri. Domande e risposte sulla censura di Amanda Gorman

... anzi riguardo l'ambitosistemi complessi, in cui Parisi ha ottenuto tante conquiste, la ... e aggiunge come "il pericolo più grosso per l'estinzione umana è unanucleare, un evento che ...... dimenticandone o ignorandone la storia e l'origine antica, nella Napoli dell'Ottocento in... Bella Ciao è la bandiera puntuale, opportunista più che opportuna,soliti noti che pure nell'......russi e chiedere l'accesso e il ritorno di prigionieri militari e civili ucraini ebambini rapiti", altrimenti dice, " Non farà che approfondire la crisi e provocare ulteriori azioni dida ...

Occidente, come non perdere la guerra dei microchip la Repubblica

Il libro della poetessa non va bene per i bambini delle elementari, dice una scuola della Florida dopo il reclamo di un genitore. La risposta della scrittrice, la confusione sul “divieto” e il pericol ...C'è chi lo considera uno statista, chi un criminale di guerra. Di sicuro ha rifondato l'arte della diplomazia, fra grandi intuizioni (l'apertura alla Cina di ...