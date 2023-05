La fuga degli insegnanti da Milano | 17 mila chiedono il trasferimento | «Cara e inquinata»

(Di sabato 27 maggio 2023) Sono 17gli insegnati in Lombardia che hanno chiesto ilin altre regioni. La maggior parte desidera tornare in Sicilia. Si tratta di 5.903 persone che hanno fatto richiesta per rientrare in terra sicula, ovvero un terzo del totale. Se a queste si sommano quelle per la Campania, la Calabria e la Puglia, si arriva al 52%. Ma l’esito è stato favorevole per pochi. Solo un terzo dei docenti ha avuto il via libera e in gran parte si tratta di spostamenti fra province lombarde. Sono 1.711 gliche lasceranno la Lombardia, fa sapere l’edizionenese del Corriere della Sera, e solo poco più di mille andranno al Sud. 562 torneranno in Sicilia, 209 in Calabria, 208 in Campania e 206 in Puglia. I racconti dei professori si aggiungono alle richieste che gli studenti fuorisede stanno portando avanti ...

I racconti degli insegnanti "Milano offre moltissimo, ma sulla bilancia hanno pesato il caro affitti e l'inquinamento. In Calabria abbiamo una casa di proprietà, nostro figlio crescerà vicino al mare"

