La figlia-ragazzina di Johnny Depp? Troppo sesso | Lilli Rose sconvolge il red carpet

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Chiappe, droga e rock'n roll. Ovvero The Idol. Quando l'America e la serialità decidono di sbaragliare i velluti finpettinati di Cannes. Prodotta da Hbo, in Italia sarà disponibile su Sky e Now Tv dal prossimo 5 giugno. Protagonisti Lily-(nei panni di Jocelyn)d'arte, in tutti i sensi che da papàe mamma Vanessa Paradis ha ereditato in pieno la faccia, i modi, le movenze da “idola” pop sexy. Cattiva ma anche un po' loser. Toxic si potrebbe anche dire per farla somigliare ancora un po' di più a Britney Spears. Anche se la produzione, già nel mirino per la trama e le immagini ritenute tra il misogino e il sessista, smentisce di brutto. L'altro protagonista è un vero idolo del pop, The Weekend, il cantante canadese di tante hit qui al debutto da attore oltre che ...