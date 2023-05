La favolosa cubista Angela ha 79 anni | “Mi danno sui 500 euro di pensione e non so cosa mangiare ma se c’è da ballare | ballo”

(Di sabato 27 maggio 2023) Da un passato doloroso a una rinascita. E questo è proprio quello che ha vissutoTroina, lache il 26 maggio ha compiuto 79è come una fenice: da un marito violento e il tentato suicidio è arrivata a Italia’s Got Talent e a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma com’è la sua vita oggi? Grazie ad un’intervista a Fanpage.it lo sappiamo. “Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me” inizia così il racconto legato al presente, dopo il successo sul piccolo schermo. E con allegria aggiunge: “Poi se c’è da, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita“., quindi, è rimasta la stessa persona energica di quando aveva partecipato al programma. Il segreto? “Le persone ...

Dopo essere stata per diverso tempo la vera star del programma Uomini e Donne , la dama Angela Troina , conosciuta anche come Angela la, in occasione del suo 79° compleanno ha parlato delle difficoltà che sta vivendo dopo il programma. Ecco le sue esatte parole. Angela Troina rivela: "Non ho neanche i soldi per ...Angela, dopo un glorioso passato televisivo a Uomini e Donne , si lascia intervistare da FanPage e svela in che situazione si trova dopo il successo ottenuto in televisione. Angela...Da Angelaarrivano accuse a Maria de Filippi e alla redazione di Uomini e Donne: ecco che cosa c'entra Barbara ...

Uomini e Donne, l'ex dama Angela Troina (la Favolosa Cubista): «Ora non ho soldi per mangiare» ilmattino.it

La protagonista Over del Trono versa in uno stato economico pietoso: dopo il successo nel programma "Uomini e Donne", il tracollo.Stiamo parlando di Angela Troina, conosciuta come Angela La Favolosa Cubista, che come ricorderete è diventata abbastanza nota grazie al programma di Maria De Filippi. Angela Troina, la sua vita dopo ...