La crudeltà dei soldati russi raccontata da chi è stata nelle loro mani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 maggio 2023) Yulia Paievska è soprannominata “Taira”, ha uno sguardo appuntito e dolce, un giubbotto pieno di distintivi, le braccia disseminate di tatuaggi. Il suo corpo sembra un tributo vivo alla resistenza, una sorta di perenne monito che si può toccare il punto più basso in qualsiasi momento della storia. “Taira”, paramedico ucraino, usò una telecamera corporea per registrare l’operato della sua unità di soccorso durante l’assedio di Mariupol, successivamente èimprigionata dalle formazioni russe e poi liberata dopo una mobilitazione internazionale. Insignita del premio Sakharov 2022, è forse con la sua storia la migliore rappresentazione di come il popolo ucraino vive la guerra di invasione, su come ogni storia sia la storia di un corpo e di una lotta. “Taira”, lei ha scelto questo soprannome da un personaggio del videogame “World of Warcraft” che ha nella grazia e ...