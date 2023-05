La Blue economy cresce | muove fino a 142 | 7 miliardi di euro

La, ovvero l'economia del mare, cresce in Italia e nel 2021 ha prodotto 52,4 miliardi di euro di valore aggiunto e fino a 142,7 miliardi se si considera l'intera filiera diretta e indiretta, ...Sono 228 mila le imprese dellache danno lavoro a quasi 914 mila persone e generano un valore aggiunto di 52,4 miliardi di euro che arriva a 142,7 miliardi se si considera l'intera filiera diretta e indiretta. Ed è un ...Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo in video - collegamento al secondo Summit nazionale dell'Economia del MareForum in corso a Gaeta. "Il ...

La Blue economy, ovvero l'economia del mare, cresce in Italia e nel 2021 ha prodotto 52,4 miliardi di euro di valore aggiunto e fino a 142,7 miliardi se si considera l'intera filiera diretta e indiret ...La Blue economy cresce e muove 142,7 miliardi di valore aggiunto. Boom dell’export +37,4% tra il 2021 e il 2022. 228 mila le imprese del mare ...