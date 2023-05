(Di sabato 27 maggio 2023) Kvichaè sempre più idolo a. Dopo essere entrato nel cuore dei napoletani grazie allo scudetto, sta diventando un'icona a tutti gli effetti per come vive la città. La ...

Kvichaè sempre più idolo a Napoli . Dopo essere entrato nel cuore dei napoletani grazie allo scudetto, sta diventando un'icona a tutti gli effetti per come vive la città. La dimostrazione è la ...Ma DeLa ha ribadito di non voler vendere Osimhen esin dalla notte della prima festa ... Di certo argomento importante da metteretavolo delle trattative perché Lucho è uno degli ...I primi a giungerepalco sono stati gli azzurri:, Simeone e Raspadori , che hanno ricevuto l'applauso del pubblico di Napoli . Qui in basso il video. Se non riesci a visualizzare ...

Kvaratskhelia sul palco con Siani: la frase che esalta i tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Sul palco anche Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia e Simeone che si scambiano qualche passaggio col pallone ed alla fine del brano l'annuncio di ADL ...Kvicha Kvaratskhelia è sempre più idolo a Napoli. Dopo essere entrato nel cuore dei napoletani grazie allo scudetto, sta diventando un'icona a tutti gli effetti per come vive la città. La dimostrazion ...