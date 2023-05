Kvaratskhelia incontra la regina degli scacchi | la connazionale Nona Gaprindashvili

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Georgia cala i suoi due assi dello sport a Napoli: Khvichama anche. Il primo è il 22enne attaccante del Napoli, neo Campione d’Italia, il nuovo Maradona, o meglio, il Kvaradona come è stato ribattezzato dai tifosi azzurri. L’altra è una leggenda del gioco, una delle più grandi giocatrici mai esistite. E così, i familiari di Khvicha hanno accolto ed ospitato a Napoli la nota campionessa, insieme alla sua famiglia, in occasione dell’ultimo match casalingo contro l’Inter. L’incontro tra due grandi campioni dello sport georgiano è stato immortalato dalla giornalista Darejan Kvaracxelia (soltanto una leggera omonimia con il numero 77 del Napoli). Sebbene glisiano un gioco molto diffuso in Georgia, in ...