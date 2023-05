Kissinger | Napolitano e quel visto per gli Usa Scrive l’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) “Lei è la guardia del corpo?”. “No, l’interprete”. Era una bellissima mattina di fine settembre 1984. Eravamo nell’appartamento di Henryin York Avenue, sotto le finestre l’East River scorreva placido. L’ex segretario di Stato americano aveva invitato Giulio Andreotti, ministro degli Esteri di recente nomina del governo Craxi, in visita a New York per l’apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a un breakfast ristretto. La mia presenza, giovane diplomatico (allora!) alle prime armi, era dovuta a una coincidenza. Fui reclutato perché l’invito era giunto all’ultimo momento. Andreotti rinviò la partenza ma era rimasto senza interprete. Ma teneva all’incontro. Per due motivi. Il secondo è che aveva una spiegazione da dare. Un paio di settimane prima, rispondendo a una domanda sui rapporti fra la Repubblica Federale Tedesca, occidentale e Nato, e la ...