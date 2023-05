Kissinger compie 100 anni | l’ideatore del Nuovo ordine mondiale

(Di sabato 27 maggio 2023) Nato in Germania nel 1923,viene considerato il principale artefice di varie ingerenze politiche negli'70. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Henry, autore della celebre frase il potere il massimo afrodisiaco ,cento anni. Statista o criminale L'eredit del machiavellico ex segretario di Stato continua ad essere discussa ...Quando Adolf Hitler prese il potere in Germania nel 1933, lui, Heinz Alfred, aveva già dieci anni ed era un bambino tedesco bavarese e borghese di famiglia ebrea che oggicento anni e vive al trentatreesimo piano di un grattacielo di Manhattan, lo stesso ...Henryoggi cento anni. Se fosse vero il detto popolare che solo i buoni muoiono giovani, l'uomo che da mezzo secolo incarna in tutto il mondo il concetto stesso di realpolitik finirebbe d'...

L'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger compie 100 anni RaiNews

Ha finito due libri dallo scoppio del Covid e cominciato a lavorare a un terzo.Per il figlio David la sua eccezionale vitalità fisica e mentale risiede nell'inesauribile curiosità per le sfide esisten ...Henry Kissinger può essere messo a confronto soltanto col segretario fiorentino Niccolò Machiavelli, ma con animo costruttivo e non cinico ...