Keanu Reeves diretto da Sofia Coppola nel corto per i 100 anni di Suntory Whisky

Leggi su movieplayer

(Di sabato 27 maggio 2023) L'attoreè stato scelto dalla registacome protagonista di undedicato ai 100dihaundedicato ai 100delcon star l'attore. La regista è così tornata a Tokyo a distanza di 20dalla realizzazione di Lost in Translation, in cui Bill Murray citava proprio il liquore durante una scena del suo personaggio. Il progetto per il centenarioera già stato protagonista di uno spot dinegli ...