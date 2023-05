Katrina and the Waves che fine ha fatto | “Dopo la grande vittoria ci siamo sciolti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 maggio 2023)and theè il nome della rock band musicale inglese protagonista della scena discografica internazionale soprattutto degli anni ottanta. Fra i loro brani di maggior successo c’è senza dubbio Walking on Sunshine che nel 1985 li ha portati in vetta alle classifiche, non solo in Europa. Il gruppo musicale diand theè stato fondato nel 1981 a Cambridge dalla cantante americanaLeskanich (voce e chitarra), Kimberley Rew alla chitarra, Alex Cooper alla batteria e Vince de la Cruz al basso.Elizabeth Leskanich è nata a Topeka negli Stati Uniti d’America il 10 aprile del 1960 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Figlia di un colonnello delle forze aeree statunitensi ha dovuto più volte trasferirsi insieme alla sua famiglia. ...