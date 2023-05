Kalmar-Norrkoping domenica 28 maggio 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 27 maggio 2023) La sconfitta rocambolesca nel finale contro l’Elfsborg non scalfisce minimamente l’ottimo inizio di stagione del Norkkoping, che con 17 punti in classifica vede il terzo posto distante appena due lunghezze. La sfida odierna vedrà i Peking andare a far visita al, squadra attualmente a metà classifica con 14 punti fatti. La squadra di Jensen è tornata alla vittoria nell’ultimo turno InfoBetting: Scommesse Sportive e