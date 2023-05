Juventus-Milan | Pioli | “Penalizzazione? Tempistiche non da campionato regolare”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) “Affrontiamo una squadra di livello con un grande allenatore, grandi giocatori ma dobbiamo cercare di vincere la gara.? La tempistica non è quella che ci si augura in un. Ci auguriamo che possa essere definitiva, ma che ci possano esseremigliori per evitare disagi”. Lo ha detto Stefano, allenatore del, alla vigilia della sfida contro la, decisiva per la zona Champions: “Non facciamo calcoli, non so come andranno le partite di oggi e non cambieranno il nostro atteggiamento. Vogliamo grande prestazione contro avversario di livello che inha fatto meglio di noi e in Champions peggio di noi. Se vogliamo far risultato servirà alto livello sotto ogni ...