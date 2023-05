Juve | Allegri | “Ho altri due anni di contratto”

(Di sabato 27 maggio 2023) Il ct: "Mi impegnerò fino alla fine affinché lantus l'anno prossimo torni a competere per il campionato. Questo lo decideremo il 5 giugno con il confronto" Massimilianoha “duedie mi impegnerò fino alla fine affinché lantus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Questo lo decideremo il 5 giugno con il confronto”. A dirlo il tecnico della squadra, alla vigilia della gara con il Milan, parlando del suo futuro in bianconero. “Se sento che è cambiato qualcosa nella fiducia con la società? Non è assolutamente cambiato niente, è normale spiega – che quando mancano i risultati tutti ci si facciano delle domande. Ho parlato con la proprietà quattro giorni fa e sono state parole di sostegno che ci possono fare solo bene. Se ho pensato di ...

... non sono alibi ma al momento la stagione dellaè migliore rispetto a un anno fa, siamo arrivati in semifinale di Europa League e di Coppa Italia". Juventus,lascia in forse Vlahovic. ...Ora o mai più: sarà un po' questo il mantra per la Juventus prima della partita decisiva contro il Milan . Infatti i bianconeri per avere ancora una possibilità di qualificarsi alla Champions League ( ...... tra delusione, amarezza e arrabbiatura a Siviglia e poi la sconfitta di Empoli - prosegue-... A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi anche Chiesa, da grande colpo a cedibile: lalo userà per ...

Juventus, Allegri in conferenza: "Domani è Juve-Milan, dobbiamo rialzarci perché il futuro passa da... Milan News

"E' stata una settimana difficile, non bella vedendo i risultati: tra la delusione e l'amarezza di Siviglia c'è stata poi la sconfitta ad Empoli, dobbiamo rialzarci": così il tecnico della Juventus, M ..."Ho altri due anni di contratto, mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juventus l'anno prossimo torni a competere ...