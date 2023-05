Judo | Asya Tavano ottima seconda nei pesi massimi al Grand Prix di Linz! Passo avanti verso Parigi 2024

(Di sabato 27 maggio 2023) Si chiude con una bella notizia in casa Italia ildi Linz 2023, grazie alla bella prestazione ditra ifemminili. La ventenne friulana, reduce dal brillante settimo posto ai Mondiali di Doha, si è confermata su alti livelli anche in Austria ottenendo il primo podio della carriera in un evento del World Tour. Laka udinese classe 2002, bronzo europeo in carica, ha rispettato il suo status ditesta di serie del seeding dominando la Pool D e raggiungendo la finalissima dopo aver sconfitto per ippon nell’ordine l’ucraina Khrystyna Homan, la padrona di casa austriaca Maria Hoellwart e la forte olandese Karen Stevenson (al Golden Score). L’atto conclusivo è poi durato meno di un minuto, con la giovane ...

Mondiali diin corso di svolgimento a Doha: settima e penultima giornata in terra qatariota contrassegnata ... Unica italiana in gara oggi eraTavano , che tra le donne +78 kg è giunta settima,...Si è piazzata al settimo postoTavano nella Coppa del Mondo di Doha 2023, dopo aver sovvertito i pronostici della categoria +78 kg. La ventenne udinese, infatti, dopo la vittoria per ippon su Jia Tsen Tasi , ha sconfitto anche ...'Ero venuta per tutt'altro - ha detto Alice Bellandi - però nel, come nella vita, ci sono gli ... ultima giornata di gare individuali e per l'Italia ha ancora una carta da giocare:Tavano nei ...

