(Di sabato 27 maggio 2023)– Lagià con la testa a Budapest esce sconfitta dall’ultima trasferta della stagione: la Fiorentina, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, s’impone in rimonta per 2-1. Apre El Shaarawy nel primo tempo, ma sul finire di gara i giallorossi staccano la spina e vengono rimontati daed. La squadra di Mourinho diceal, attualmente occupato dal Milan, distante ormai 4 punti. Per entrare in Champions League, dunque, ladovrà battere il Siviglia nella finale di Europa League il 31 maggio. In aggiornamento…

Con un uno - due terribile in 3 minuti firmatoe Ikoné la Fiorentina ribalta la Roma di Mourinho, in vantaggio per oltre 70' grazie alla rete a inizio partita di El Shaarawy. Di seguito tutti i voti del 2 - 1 dei Viola a cura di Maurizio ...in attacco, dietro a lui Saponara, Barak e. La Fiorentina tiene di più bella in avvio ma la Roma si inserisce molto bene e all'11' passa: Belotti sulla sinistra serve un pallone morbido ...... 12' Solbakken, 85' Mandragora Fiorentina (4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti (61' Dodò), Igor, Quarta (46' Milenkovic), Biraghi (46' Terzic); Barak, Mandragora, Duncan (76' Kouamé);, ...

Jovic-Ikone, Roma k.o a Firenze: addio al quarto posto Il Faro online

CEROFOLINI - Battuto da due passi dalla deviazione di El Shaarawy può fare ben poco, poi esce adeguatamente su Wijnaldum nella prima occasione mentre sulla seconda non sceglie benissimo ...La Fiorentina torna a vincere, dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter, e lo fa nell'ultima in casa davanti ai suoi tifosi. Una gara complessa quella contro la Roma che la squadra ...