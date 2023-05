"Certo, non me lo sareiaspettato - continuae poiavrei potuto immaginare di vincere il premio Mvp, penso però di non avercambiato il mio stile di gioco, sono sempre rimasto ...I Nuggets di Nikolaalle Finals. La storia di una franchigia in perenne lotta con il football, dagli esordi fino ... Denver, finalista Nba per la prima volta, Denver che non èstata piena città ......della Western Conference non si sottrae a un commento su unoassolutamente spaziale in questa postseason. 'Sono incredibilmente orgoglioso di Nikola, soprattutto della persona che è. Non è...

Jokic: "Mai cambiato il mio stile di gioco. Dai Denver, ora scriviamo la storia" La Gazzetta dello Sport

Il centro serbo ha parlato in vista delle Finals: "Non pensavo di poter arrivare così in alto. Coach Malone dice che sono lo stesso di sempre Non so, chiedete alla mia famiglia" ...Il tecnico dei Nuggets campioni a Ovest: "Miami o Boston Pensiamo solo a noi stessi. Una superstar come Jokic non ce l'ha nessun altro" ...