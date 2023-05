Jessica Selassié spiazza replicando ad una richiesta di un fan | “Work in progress”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 27 maggio 2023)risponde ad unadi un fan: ecco cosa è emerso dal suo profilo Instagramè inarrestabile, in questi ultimi mesi sta dedicando tutta se stessa ai nuovi progetti e ad inedite avventura che ben presto la vedranno protagonista. L’amatadalla vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip avvenuta lo scorso anno non si è più fermata raggiungendo importanti traguardi professionali.infatti tra le nuove esperienze vissute quest’anno ha esordito anche come speaker radiofonico presso Radio Cusano Campus. Spaziando tra un progetto e l’altro,sta sperimentando in prima persona nuovi ruoli. Leggi anche –> “Facendo un bilancio”: Paolo Noise dopo il malore a L’Isola dei Famosi condivide ...