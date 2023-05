Jane Fonda al Festival di Cannes | «Vorrei trasferirmi in Italia | ma la burocrazia è un incubo»

(Di sabato 27 maggio 2023) A 85 anni, il Premio Oscar ha trasformato la sua masterclass in uno show di un'ora e mezzo, condividendo una vita intera dedicata all'attivismo

La domanda è più che lecita perchéha 85 anni e oltre a conservare un fascino pazzesco, ha una ironia, prontezza, presenza con l'attualità che è impossibile non chiederle 'Qual è il suo segreto'. "Anni fa - risponde - avevo ...Testimonial della tappa laziale sarà il modello e attore belga Brice Martinet, attualmente al cinema nel nuovo film 'Book Club, il capitolo successivo' cone tra poco nelle sale anche con ..., durante un incontro organizzato dal Festival di Cannes 2023, ha parlato del suo rapporto con colleghi come Robert Redford e Michael Douglas , oltre a esprimere la propria opinione sul ...

Jane Fonda, 'il mio segreto Sono attivista, femminista, curiosa' - Lifestyle Agenzia ANSA

La star del festival per un incontro con il pubblico, giudica registi e colleghi. «Douglas esperto di pubbliche relazioni. Robert Redford Non gli piace baciare» ...La domanda è più che lecita perché Jane Fonda ha 85 anni e oltre a conservare un fascino pazzesco, ha una ironia, prontezza, presenza con l'attualità che è impossibile non chiederle 'Qual è il suo ...