Italia1 è dappertutto tranne che su Italia1

(Di sabato 27 maggio 2023) GialappaShowlascia, Tv8 e Nove raddoppiano. Ad accomunare le nuove generaliste gli ascolti, ben oltre la media di rete, ottenuti sulla scia di produzioni nate sulla rete giovane di Cologno. Se sul Nove furoreggia Only Fun che altro non è che un Colorado riveduto e corretto (lunedì scorso al 3.9% con 715.000 spettatori), su Tv8 si è rivelato ottimo il debutto dell’ambizioso Gialappa Show (5.1% con 907.000 spettatori). Nel mentre,fatica con un intrattenimento che non sia quello de Le Iene: i titoli lanciati negli ultimi anni sono stati pochi e, per giunta, realizzati e/0 andati male. Diverso, ad esempio, il caso di Rai2 che, pur essendo stata “depredata” negli anni, ha saputo comunque sfornare novità (all’Isola ha sostituito Pechino Express, a X Factor The Voice, lanciando poi Il Collegio, Step, Boss ...