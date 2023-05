Isola | Nathaly Caldonazzo fa una richiesta ad Ilary Blasi | “Mi viene da vomitare | fate vedere i video in diretta!”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 27 maggio 2023)dei Famosi: clima incandescente.(di nuovo) contro Andrea Lo Cicero. La convivenza tra naufraghi non è tra i le più serene e, nonostante i concorrenti regalino più di qualche dinamica croccante, al pubblico quest’anno sembra non interessare un granchè.fa una: “!” Tuttavia,... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.