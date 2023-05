Isola dei Famosi | Scontro infuocato tra Nathaly e Lo Cicero Corine | “Mi sto divertendo come una pazza”

C'è davvero Giorgio Pasotti tra Claudia Motta e Simone Rugiati Sembrerebbe proprio di no .Famosi: Giorgio Pasotti non è la causa della rottura tra Claudia Motta e Simone Rugiati Negli ultimi giorni, Giorgio Pasotti è diventato suo malgrado protagonista di un gossip. L'attore, che ...Di nuovo fulmini e saette a L'Famosi. E per fortuna che Pier Silvio Berlusconi sperava in una versione sobria del reality shownaufraghi dopo le bassezze che si sono viste al Grande Fratello Vip 7. Tanto per cambiare ...... una laterale dell'pedonale. Dalla vetrinetta del negozio si sono volatilizzati un costoso ... Il più preziosoquali, come detto, è un Rolex Date Just 'Iced Out' impreziosito da 14 carati di ...

A Cuba è rivolta contro il regime comunista del presidente Miguel Diaz-Canel, al suo secondo mandato e che spera nel turismo.C’è tanta Sardegna nel film La Sirenetta. Per le ambientazioni del film sono state scelte alcune tra le zone più belle della nostra Isola. Nella costa nord Sardegna, tra il parco nazionale dell’Asinar ...