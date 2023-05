(Di sabato 27 maggio 2023) Teheran, 27 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un nuovo scontro tra le forze del movimento fondamentalista afghano talebano e le guardie di frontieraiane altra i due Paesi ha provocatodue, uno per parte, in un nuovo episodio di tensione tra i due Paesi accentuato da una disputa per diritti sull'acqua. Lo scontro, con colpi di artiglieria e armi leggere, è avvenuto intorno a mezzogiorno a Makki, tra la provincia afghana sudorientale di Nimruz e la provinciaiana di Sistan e Balochistan, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa semi-ufficialeiana Tasnim. Il ministero dell'Interno talebano ha confermato lo scontro e reso noto il bilancio provvisorio delle vittime attraverso il suo portavoce Abdul Nafi Takur, che ha accusato le forze ...

AFGHANISTAN13 persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in nove province dell'...- BELGIO Il Belgio e l'hanno condotto uno scambio di prigionieri in Oman : Teheran ha ...... stando al rapporto di Amnesty International, è stata eseguita883 volte in 20 Stati nel ... Del 90% di queste 883 uccisioni sono responsabili l'Arabia Saudita, l'Egitto ma soprattutto l': 'Le ...Questo ha reso l'uno dei Paesi con il maggior numero di esecuzioni al mondo. La Repubblica ... Le condanne a morte emesse durante gli ultimi 8 mesi di protesta sarebbero34 secondo Wikipedia ...

Iran: almeno 2 morti in scontri al confine con l'Afghanistan Il Dubbio

Secondo Iran Human Rights (Ihr) dall’inizio del 2023 in Iran sono ... Le condanne a morte emesse durante gli ultimi 8 mesi di protesta sarebbero almeno 34 secondo Wikipedia che pubblica un elenco con ...La studiosa: "La richiesta di abolire il velo è la punta dell'iceberg in un sistema che nega diritti fondamentali per noi ormai scontati" ...