(Di sabato 27 maggio 2023)di 1no su 2, il 48 per cento, considera la sua vita "abbastanza o molto", dato nettamente inferiore rispetto alla media mondiale, che è del 57 per cento. Eppure, solo nel 2020, ...

Sono i risultati dell'indagine Global Trends dipresentata in occasione del Festival della ... su un campione di oltre 48.000 individui dai 16 ai 75 anni in 50 paesi, 1.000 dei quali in; ......che lui e' Forzae che c'è voglia, nel Paese, del nostro presidente e del nostro partito azzurro. La fiducia in lui e' in continua crescita, di oltre dieci punti come rivela il sondaggio...Torna a crescere Fratelli d', che si riavvicina alla soglia del 30%. Nel Pd si esaurisce definitivamente l' effetto - ... Sono gli esiti del sondaggio realizzato daper il Corriere della ...

Ipsos, l'Italia è meno felice del resto del mondo Euronews Italiano

Meno di 1 Italiano su 2, il 48 per cento, considera la sua vita "abbastanza o molto felice", dato nettamente inferiore rispetto alla media mondiale, che è del 57 per cento. (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...