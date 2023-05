Investito | 19enne originario di Foggia morto in Friuli Accaduto a Lignano Sabbiadoro

(Di sabato 27 maggio 2023) Nativo di, ilKevin Murataj era studente in un liceo di Latisana. Insieme ai compagni di classe ieri sera, uscito da una pizzeria di, era in procinto di andare in una discoteca di Latisana per la festa provinciale della maturità. È statoda un’auto il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Trasportato al presidio medico diil. Carabinieri al lavoro per dettagliare la dinamica e le cause dell’. L'articolodiin a ...

da un'auto nella notte a Lignano: undi Latisana perde la vita . È successo nella notte appena trascorsa, verso mezzanotte, a in viale Europa, in prossimità dello stadio Teghil.

Da quanto si è appreso, il giovane, studente all'ultimo anno del Mattei di Latisana, aveva trascorso la serata in pizzeria coi compagni di classe e stava andando in una discoteca della località balnea ...Kevin Murataj, originario di Foggia e residente a Latisana dopo la serata in pizzeria coi compagni stava andando in discoteca per partecipare alla festa provinciale studentesca: travolto davanti allo ...