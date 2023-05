Inter vicina ad un talento dell’Argentina under 20! Ne parla l’esperto

(Di sabato 27 maggio 2023) A rivelare l’essedi mercato argentino, Arandilla. L’, oltre a seguire direttamente Valentin Carboni, ha messo gli occhi su un altrodella Nazionale di Mascherano NEL MIRINO ? Su Sportitalia.com. hato l’operatore di mercato argentino Juan Manuel Arandilla: «Ho ricevuto l’informazione che Infantino e Veliz sono nel mirino della Salernitana. Ma non solo, hanno anche altre pretendenti. Infantino è seguito vicino anche dall’. Mentre Véliz è nel mirino anche di Lecce, Sassuolo e Bologna, penso che la maggior parte degli20 argentini abbia una squadra europea ad attenderli o sarà tentato da squadre diverse sia in Italia che nel resto d’Europa».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

...', i rossoneri hanno rialzato la testa battendo 5 a 1 la Sampdoria, ora serve ripetersi contro i bianconeri, nel match di domani. Con il - 10 inflitto ai bianconeri, la Champions è davvero,...L'cerca di conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, ...anche gestire le forze dopo l'impegno di Coppa Italia e una finale di Istanbul sempre più. La ...... anche se tirata per i capelli: intanto, può solo vincere con l', poi vincere anche col Monza ... Istanbul è, ma anche lontana: prima di giocarsela, non bisognerà arrivarci con l'acqua alla ...

Chi si qualifica alla Champions League Festa Lazio, Inter vicina. E la Roma... OA Sport

Ennesima sconfitta per la Primavera dal Napoli guidata da mister Frustalupi che è stata retrocessa a causa del distacco dall'Atalanta.87' - MARTINI RIPORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Pozzi crossa dalla sinistra nel cuore dell'area di rigore, dove arriva in terzo tempo cestistico Martini che inchioda il pallone ...