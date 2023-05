Inter-Milan 0-1 | terzo posto per le rossonere | il report

vedi anche Napoli, Luciano Spalletti si tatua lo scudetto FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie A, maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve,e Roma Col Napoli a un ...Classifica : Napoli 86, Lazio 68,66,64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus ( - 10) 59, Torino, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli, Salernitana 42, Lecce 33,......dopo le ultime vittorie tra la finale di Champions League conquistata a spese dei cugini del... con i sostenitori dell'che lanciano la volata al loro allenatore per il rinnovo di contratto ...

Inter, Milan, Juve e non solo. La Serie A cambia in attacco: parte il valzer delle punte CalcioMercato.it

Vince la Fiorentina che rimonta la Roma in tre minuti: finisce 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy, Jovic e Ikoné. Roma con la testa alla finale di Budapest rischia la qualificazione in Champions ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...