Inter | Inzaghi | “Soddisfatto e felice Adesso bisogna recuperare prima della finale di Champions”

(Di sabato 27 maggio 2023) Simoneha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro l’Atalanta che è valsa per la conquistapartecipazione alla prossimaLeague. “Sono moltoe contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quella di stasera era forse la più importante delle ultime che abbiamo giocato. Siamo rientrati tutti stanchi dalla Coppa Italia e questo ci da ulteriore soddisfazione.dobbiamoenergie, cercando di ritrovare qualche infortunato. Speriamo di riavere Correa, Skriniar e anche Mkhitaryan per il 10 giugno”. Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito: “Allamancano due settimane e si faranno delle scelte per il benesquadra. Il City è la squadra più forte del mondo, partono favoriti ma noi ...

AGI - L'batte l'Atalanta nello scontro diretto per la zona Champions e strappa definitivamente il pass ... La squadra disale momentaneamente al secondo posto in attesa della gara della ...8 : Chiude i discorsi qualificazione e può andare a giocare l'ultima a Torino con ì ... de Roon 5,5 : In mezzo al campo comanda l'e non ce n'è neanche per lui, che solitamente sa come ...Nella ripresa cresce sempre di più l'intesa tra Lautaro Martinez e Lukaku e non sarà facile perlasciare fuori Dzeko per la finale di Istanbul. La Dea subisce le iniziative degli avversari. ...

L'Inter vince contro l'Atalanta per 3-2 e si qualifica alla prossima Champions League: le parole di Inzaghi e Gasperini ...