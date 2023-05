Inter | Inzaghi | «Il City partirà favorita | ma abbiamo fiducia e sicurezza»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro l’Atalanta Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono molto soddisfatto. ho fatto i complimenti ai ragazzi, stasera probabilmente era la partita più importante delle ultime chegiocato. Dovevamo preparare la partita in meno di 48 ore dopo la finale di Coppa Italia. Ma comunque onore a questo gruppo che ha lavorato tanto e bene. Adesso dobbiamo riposare e recuperare,speso tanto. Dobbiamo recuperare forze, energie e qualche infortunato tra Mkhitaryan, Correa o Skriniar. Magari non per sabato o domanica a Torino ma per la finale di Champions. Skriniar recuperato per il ...

L'Inter si qualifica alla prossima Champions League e si regala quindi un'ultima giornata in ciabatte e occhiali da sole, che permetterà alla squadra di Simone Inzaghi di andare a Torino per sfidare ...

L'Inter si qualifica matematicamente in Champions League dopo una prova più che convincente contro l'Atalanta. Approccio giusto e determinato, gol e tantissime occasioni: i nerazzurri di Inzaghi ...Simone Inzaghi parla anche a DAZN dopo Inter-Atalanta. Il tecnico nerazzurro, raggiunto a caldo dopo il match di San Siro, analizza con queste parole la prestazione dei suoi, ...