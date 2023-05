Inter | Gosens | «Questa partita vale come la Coppa Italia | vogliamo il quarto posto»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Robin, esterno dell’, prima del calcio d’inizio della sfida dei nerazzurri contro l’Atalanta Robinha parlato ai microfoni diTV prima del calcio d’inizio della sfida tra i nerazzurri e l’Atalanta. Di seguito le sue parole. «Per noiquanto la, non è una frase fatta.chiudere il discorsooggi senza aspettare l’ultima giornata. Queste partite sono sempre decise dai dettagli, loro sono molto mobili e palleggiano bene, sarà fondamentalepretare bene i ruoli.partire subito forte a differenza di quanto fatto con la Fiorentina dove siamo scesi in ...

E se altalenante è stato il percorso di Gagliardini a Milano, lo stesso si può dire per Robin, accasatosi all'nel gennaio 2022 in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni da ...Rapporto tra i club Nel corso degli annie Atalanta hanno concluso diverse operazioni di ... complessivamente pagati 11 milioni, praticamente tutti di plsuvalenza), mentreè finito alla ...(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu,; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi S. Squalificati: Gagliardini Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, ...

Inter-Atalanta, quanti intrecci sul mercato: da Gosens a Scalvini Calciomercato.com

Quella data si sta avvicinando in maniera sempre più inesorabile, ma questa sera c’è un appuntamento importante: perché l’Atalanta ha ancora una chance per ...Serie A - Le scelte di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini per il posticipo del sabato della 37ª giornata, Simone Inzaghi sceglie l'undici migliore concedendo ...