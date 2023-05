Inter-Atalanta | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di sabato 27 maggio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentasettesima giornata di. Sfida decisiva al Meazza: con un punto i padroni di casa si qualificano per la Champions, con una vittoria la Dea riapre tutto e rimescola le carte poi a 90? dalla fine. Chi riuscirà ad avere la meglio nel derby lombardo? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 27 maggio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. the ad id=”1049643? SportFace.

A seguire, alle 20.45, la radiocronaca disarà affidata a Giuseppe Bisantis. In chiusura, fino al termine alle 23.30, gli opinionisti Sebino Nela e Andrea Di Caro rispondono ai ...Per mister Gasperini una bella notizia perché, con l'esterno di Sora indisponibile, il tecnico dei bergamaschi avrebbe avuto a disposizione soltanto un esterno, ovvero Maehle. E avrebbe dovuto ...Il 27 maggio 2023 gli anticipi della trentasettesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN;anche su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 27 maggio 2023 ci sono gli anticipi della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle ...

Spareggio Champions a San Siro Grande match a San Siro tra Inter e Atalanta, questa sera alle 20.45. I nerazzurri arrivano alla sfida contro i bergamaschi forti della conquista della nona Coppa Italia ...In campo anche la Roma e l’Inter, rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta, impegnate il 31 maggio e il 10 giugno nelle finali di Europa e Champions League.