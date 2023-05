Inter-Atalanta | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentasettesima giornata di. Sfida decisiva al Meazza: con un punto i padroni di casa si qualificano per la Champions, con una vittoria la Dea riapre tutto e rimescola le carte poi a 90? dalla fine. Chi riuscirà ad avere la meglio nel derby lombardo? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 27 maggio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. the ad id=”1049643? SportFace.