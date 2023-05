Inter-Atalanta | problemi per Correa | i tempi di recupero – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Questa serapotrebbe essere la gara che, insieme a Juventus-Milan di domani, chiude definitivamente i giochi per la Champions League. Per gli uomini di Inzaghi non sarà però una passeggiata soprattutto per gli strascichi che potrebbe aver lasciato la finale di Coppa Italia. Strascichi che nel finale di gara si sono fatti sentire su Joaquin, che come riportato dal Corriere dello Sport rischia di saltare anche le prossime gare. ALTRO STOP ?nelle ultime stagioni non è mai stata una partita banale. Quest’anno però vincere il derby lombardo potrebbe significare mettere fine alle ambizioni Champions League di una delle due. La formazione che più rischia l’esclusione è quella bergamasca, che a due giornate dal termine si trova a cinque lunghezze ...