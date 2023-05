Inter-Atalanta | Lukaku e Lautaro Martinez dal 1?? Tre precedenti da cancellare

(Di sabato 27 maggio 2023) In(stasera alle 20.45) Romelutorneranno titolari insieme, dopo oltre due mesi. Con due obiettivi: portare i nerazzurri in Champions League cancellando gli ultimidal 1?. RITORNO AL PASSATO – L’contro l’varerà la coppia titolare sulla carta. Quella composta da Romelu. Che è stata la coppia offensiva fin dall’inizio, salvo poi subire variazioni quasi definitive. Complice il lungo infortunio del belga e le successive scelte dogmatiche di Simone Inzaghi. Ora però, a causa dell’ennesimo infortunio di Joaquin Correa, il tecnico nerazzurro non ha scelte. E quindi largo, di nuovo, alla LuLa. Come non capitava da ...

Da allora due sconfitte () e quattro pareggi (Salernitana, Bologna, Monza e Milan). Come per la Fiorentina, in mezzo la doppia semifinale europea contro i tedeschi del Bayer ...Commenta per primo La trasferta del l'in casa dell', questa sera alle 20.45 arbitra Orsato, è stata riservata ai soli possessori di Dea Card . Una limitazione che non è piaciuta a sostenitori bergamaschi: 'Non solo, per i ...Rapporto tra i club Nel corso degli annihanno concluso diverse operazioni di mercato e la Dea ha incassato da viale della Liberazione bonifici importanti: Gagliardini, sbarcato a ...

Il difensore centrale classe 2004 sarà a disposizione di Inzaghi per il match di questa sera contro i bergamaschi ...(ANSA) - BERGAMO, 27 MAG - Jeremie Boga non ha superato il provino della rifinitura mattutina a Zingonia e non fa parte della lista dei 20 convocati dell'Atalanta partita alla volta della trasferta mi ...