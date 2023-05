Inter-Atalanta | il dato sugli spettatori presenti allo Stadio Meazza in San Siro

(Di sabato 27 maggio 2023) È in corso, trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. La società ha ufficializzato ilSAN– Sono 72.192 gliGiuseppeper, trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Sold out tutti i settori della tifoseria. Questi i dati ufficiali.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

1 I nter -è iniziata senza il supporto della Curva Nord . Una protesta, quella dei tifosi, che era ... NO SECCO - A tal proposito, l'è stata irremovibile, saranno circa 250 i tagliandi ...2 Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, anticipo del sabato della penultima giornata di Serie A:Sabato 27/05 h. 20.45 Arbitro: Orsato Assistenti: Giallatini - Berti Quarto ufficiale: Colombo VAR: Fabbri ...L'amministratore delegato dell', Beppe Marotta , ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di campionato tra. Il dirigente nerazzurro ha affrontato diversi tempi, ecco le dichiarazioni di Marotta: "Non ci sono stagioni in cui non ci sono difficoltà da affrontare. Quest'anno quelle maggiori ...

L’Atalanta accorcia le distanze contro l’Inter. Al 36' corner dalla sinistra per la Dea, Scalvini calcia ma il pallone arriva sul piede di Pasalic che buca Onana per l’1-2 bergamasco. Quinto gol in ...Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Atalanta, match di San Siro valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A ...