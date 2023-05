Intelligenza artificiale a scuola | personalizziamo la didattica | creiamo chat con personaggi storici | monitoriamo gli apprendimenti e molto altro ancora Con esempi pratici

(Di sabato 27 maggio 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato come ente accreditato al Ministero ai sensi della direttiva 170/2016 Formatore: Prof. Lorenzo Redaelli Presentazione dell’iniziativa formativa Il corso di formazione sull’è progettato per i docenti che non abbiano necessariamente competenze informatiche avanzate e desiderano apprendere come utilizzare gli strumenti di IA in classe. L'articolo .

Durante l' evento per sviluppatori Build 2023 Microsoft ha offerto al pubblico il suo primo sguardo a Windows Copilot , assistente basato sull'che vuole proporsi come nuovo mantra della societĂ di Redmond, in un all - in sull'IA che segue i numerosi sforzi visti nel caso di Bing Chat. La partnership tra Sam Altman di ...I nostri webinar Esperienza di Circle Time nella classe cooperativa (WORKSHOP ) Progettare e valutare le competenze trasversali Privacy e trasparenza in ambito scolasticoal ...Modigliani" di Padova, che hanno dipinto un'opera su una facciata della propria scuola, sviluppata con l'aiuto dell'. I docenti del Liceo, in collaborazione con un team ...

Sam Altman di OpenAi propone regole internazionali e stringenti per i sistemi di intelligenza artificiale, ma non per tutti: solo quelli “superintelligenti”, mentre gli altri dovrebbero essere ...L’intelligenza artificiale entra nel reparto di Pediatria per offrire una cartella clinica elettronica che permetterà di migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti neonatali e pediatric ...