Insulti razzisti a Juric | Spezia - Torino sospesa per 2'

(Di sabato 27 maggio 2023)nel primo tempo per un paio di minuti a causa deglinei confronti di Ivan. Il tecnico granata ha chiesto all'arbitro Guida di intervenire al 45' dopo ...

Spezia - Torino sospesa nel primo tempo per un paio di minuti a causa deglinei confronti di Ivan Juric. Il tecnico granata ha chiesto all'arbitro Guida di intervenire al 45' dopo essere stato oggetto di epiteti di ogni sorta da parte di un gruppetto di ...Episodio di razzismo a La Spezia dove la partita è stata interrotta per due minuti nel finale del primo tempo per glirivolti all'allenatore del Torino, Ivan Juric. Il croato ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Guida che ha chiesto di fare annunciare allo speaker dello Spezia il messaggio che ricorda la ...Coricontro Ivan Juric nel finale del primo tempo di Spezia - Torino, match della ... Al 'Picco' nel settore posizionato dietro alla panchina granata sono stati rivolti alcuni...

Spezia-Torino sospesa nel primo tempo per un paio di minuti a causa degli insulti razzisti nei confronti di Ivan Juric. Il tecnico granata ha chiesto all'arbitro ...Spezia-Torino sospesa nel primo tempo per un paio di minuti a causa degli insulti razzisti nei confronti di Ivan Juric. (ANSA) ...