Insigne che succede? Prestazioni deludenti | i tifosi | “Pensavo fosse un campione e invece…”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 27 maggio 2023) Lorenzoe Federico Bernardeschi nel mirino deicanadesi, scontenti delledell’ex capitano azzurro. L’esperienza di Lorenzoin Canada non sta andando come sperato. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando in MLS al Toronto FC. Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i: “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”. Così, sui social, il presidente del Toronto, Bill Manning, aveva commentato la firma di Lorenzocon il club canadese. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera – le parole di Manning -. È statod’Europa con l’Italia e si è esibito sui ...