Insegno al posto di Insinna all' Eredità | siete d' accordo?

Ma i cambiamenti non sono finiti qui: si punterebbe sue Brignano anche per condurre serate one shot. Si sussurra anche di un possibile ritorno di Lorella Cuccarini che in questa stagione è ...Maggioni aldi Ann. è una ipotesi. Myrta Merlino un'altra. Pino, si sa, può fare tutto, anche la moka. La domanda adesso è : 'E mo' chi ce mettemo'. Abbonati per continuare a leggere ...E non è facile trovarea tutti, con le Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Nomine Rai, il valzer dei conduttori: Pino Insegno al posto di Insinna, il ritorno di Nicola Porro, Monica Set leggo.it

Marcello Cinnamea, nuovo direttore Intratenimento Prime Time di Viale Mazzini, ha confermato per la prossima stagione i programmi Ballando con le stelle e ...